بريطانيون يبحثون عن "شريك انتحار"

في ظاهرة صادمة، يبحث المئات من عن "شريك " عبر موقع إلكتروني متخصص يقدم لهم هذه "الخدمة"، بحسب تحقيق أجرته شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وأكد التحقيق أن أكثر من 700 شخص في المملكة المتحدة بحثوا في موقع إلكتروني مؤيد للانتحار عن أشخاص ليموتوا معهم.

ويحتوي الموقع، الذي لم تذكر الشبكة اسمه، على قسم خاص يمكن للمستخدمين البحث فيه عن شريك للانتحار.

وتوصل التحقيق إلى أن "المستغلين" يستخدمون هذا الموقع لاستهداف النساء الضعيفات.

وفي إحدى الحالات التي رصدها التحقيق، قال إن الشاب بريت، البالغ من العمر 28 عامًا، سافر من مسقط رأسه في ميدلاندز إلى إسكتلندا لمقابلة امرأة كان قد تواصل معها عبر الموقع.

وأضاف أن الشاب والمرأة التقيا في شقة وأنهيا حياتهما معًا.

وبحسب "بي بي سي"، يشجع هذا الموقع المستخدمين على إنهاء حياتهم، ويقدم تعليمات حول كيفية القيام بذلك.

وأشار التحقيق إلى وجود أكثر من 5 آلاف تعليق على الموضوع من قبل أشخاص من جميع أنحاء العالم.

وخلص إلى أن أكثر من 130 بريطانيًا ربما أنهوا حياتهم بعد استخدام مادة كيميائية يروج لها الموقع.