أمريكا.. موظفة تموت في مكتبها ولا يكتشف أحد أمرها لـ4 أيام

عثرت شرطة ولاية أريزونا الأمريكية على جثة موظفة ف، بعد شكوى زملائها من انبعاث رائحة كريهة في المكان، ليتبيّن أنها ميتة منذ أيام، دون أن يشعر بها أحد.

وكانت دينيس برودوم، البالغة من العمر 60 عاماً، تعمل في بنك "ويلز فارجو" ، وجاءت الى العمل الجمعة واستخدمت بطاقة هويتها لدخول المبنى في 16 أغسطس في السابعة صباحاً، ثم توفيت على مكتبها، لكن لم يتم العثور على جثتها إلا بعد 4 أيام.

وقال مكتب الطب الشرعي في تيمبي إن سبب وفاتها لا يزال معلقا، وفقا لصحيفة “يو إس إيه توداي”.



وقال أحد موظفي بنك ويلز فارجو لشبكة NBC، إن العديد من الموظفين اشتكوا من رائحة كريهة، عندما عادوا إلى العمل بعد عطلة نهاية الأسبوع، لكنهم تجاهلوا الأمر، واعتقدوا أنه بسبب مشكلة في السباكة.



وقال موظف آخر إن أحد زملائه عثر على دينيس برودوم ميتة على مكتبها، فأبلغ حراس الأمن، الذين أبلغوا بدورهم الشرطة على الفور.

ولم يكشف المسؤولون عن سبب وفاة الموظفة، على الرغم من قولهم إن التحقيق الأوّلي لم يُظهر أي دلائل على وجود شبهة جنائية.

وأبدى العمال غضبهم من عدم قيام حراس أمن المبنى بعملهم على أكمل وجه، باعتبار أنه كان من المفترض أن يعثروا على برودوم في وقت سابق، متهمين إياهم بالإهمال.

