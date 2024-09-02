«غوغل مابس» توفر خدمة التحذير من حرائق الغابات لدول أوروبية

قررت شركة التكنولوجيا الأميركية «غوغل» توسيع نطاق خدمة التحذير من الحرائق التي توفرها على خدمة خرائط «غوغل مابس» لتشمل عدداً من الدول الأوروبية، بما ذلك العديد من الدول السياحية المهمة، مثل إيطاليا واليونان وكرواتيا.

وإضافة إلى الدول السابقة مثل الولايات المتحدة والبرازيل وأستراليا، يتم الاعتماد على تحليل بيانات مصادر عديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد المناطق الأوروبية المعرضة لحرائق الغابات. وتظهر هذه المناطق على شكل تحذيرات على «غوغل مابس» ومحرك بحث «غوغل»، مع إرسال تنبيهات إلى المستخدمين، وفقاً لأماكن وجودهم.

وإضافة إلى التحذيرات ومعلومات المنطقة، فإن المستخدمين يحصلون على معلومات عن كيفية حماية أنفسهم في حال وجودهم في منطقة حرائق، كما يتم توضيح المناطق الخطرة على الطرق المقرر سير المستخدمين فيها.