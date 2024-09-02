مدرسة محمد بن زايد للصقارة تستعد للموسم التاسع

تشارك مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء في فعاليات النسخة الحالية من «معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024»، كأحد أبرز مشاريع نادي صقّاري الإمارات، معلنة عن رحلة لا تُنسى، وتجربة تعليمية فريدة في موسمها التدريبي التاسع الذي بات على الأبواب.

ويشمل الموسم التاسع لمدرسة محمد بن زايد للصقارة، في رماح ومنتجع تلال بمنطقة العين، دروساً نظرية عن الصقور والطرائد والصيد المُستدام بالصقور، وجلسات عملية للصقارة وفراسة الصحراء، وأنشطة مثيرة للزوّار والسياح، وزيارات تعليمية للمدارس.

وشهدت المدرسة منذ تأسيسها في عام 2016، إقبالاً واسعاً على تعلّم فن الصقارة العربية وتقاليد العيش في الصحراء، إذ استطاعت أن تستقطب حتى اليوم خلال ثمانية مواسم، 5039 طالباً من الجنسين، منهم 2977 من الذكور، و2062 من الإناث، فضلاً عن تنظيم برامج خاصة جاذبة للسياح، ولكبار الشخصيات من ضيوف أبوظبي ودولة الإمارات، حيث غدت المدرسة اليوم وجهة تعليمية وثقافية وسياحية رئيسة في المنطقة.