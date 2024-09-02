تعاون إماراتي ياباني مستدام في قطاع الصقارة

شكل «معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»، منصة مثالية لتسليط الضوء على نموذج فريد للتعاون بين دولة الإمارات واليابان في قطاع الصقارة، وجهود ومبادرات البلدين لصون الصقارة، وتبني الممارسات المستدامة في هذا القطاع، انطلاقاً من كونه مكوناً مهماً من التراث الإنساني والموروث المحلي.

وعزز نادي صقاري الإمارات ومؤسسة «إينبيكس - جودكو» اليابانية للصقارة تعاونهما المشترك مع توقيعهما مذكرة تفاهم العام الماضي، بهدف دعم برامج الصداقة والتبادل الطلابي والتعاون الثقافي القائم بين الصقارين الإماراتيين واليابانيين.

وتشارك اليابان بشكل دوري في «معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»، وتستقبل زوّار الحدث في جناحها في الدورة الـ21 للمعرض، وتسلط من خلاله الضوء على هذا التعاون المتميّز، تجسيداً للحرص على تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.