الكشف عن فعاليات تثقيفية وتراثية جديدة في معرض أبوظبي للصيد والفروسية

يستعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي ينظمه نادي صقاري الإمارات بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي مجموعة أدنيك، لإطلاق مجموعة من الفعاليات الجديدة والمثيرة هذا العام. وستضم النسخة الأكبر حتى الآن من المعرض لعام 2024، آلاف العلامات التجارية عبر 11 قطاعاً متنوعاً، ما يوفر تجارب مثيرة وتعليمية وثقافية غنية، ستجذب الزوّار من جميع الأعمار.

ويقدّم المعرض هذا العام لمرتاديه المتحمسين رحلة مملوءة بالاكتشاف والتواصل، بدءاً من الصقارة والصيد إلى رياضات الفروسية، والمنتجات البيطرية، وصيد الأسماك والرياضات البحرية، والحفاظ على البيئة، والتراث الثقافي، والفنون والحِرف اليدوية، فضلاً عن التكنولوجيا والابتكارات المتطورة.

وستتاح الفرصة لزوّار المعرض من الأطفال لحضور «Eman Talks»، وهي سلسلة من جلسات سرد القصص التي تركز على الاستدامة، وتهدف إلى تعزيز الشغف بحماية الكوكب. وبالتزامن مع ذلك، دعت أكاديمية Plant-for-the-Planet الأطفال ليصبحوا سفراء معتمدين للعدالة المناخية من قبل الأمم المتحدة، عبر جلسات متعمقة حول التثقيف المناخي وإعادة التحريج، ويُقصد به (إعادة إحياء الغابات اصطناعياً أو طبيعياً) والتنمية المستدامة. ومن خلال الأكاديمية، سيتعلم الأطفال كيف يمكنهم التأثير شخصياً في البيئة من خلال دعم الجهود العالمية لإعادة التحريج، واكتساب الخبرة العملية التي تحضّرهم ليكونوا قادة المناخ في المستقبل.

وتكشف حديقة العين للحيوانات عن نشاط جديد يأخذ الجمهور في رحلة إلى عالم الطيور، كما تتيح الجلسات التعليمية عن الصقور وعروض الببغاوات والطيور، إلى جانب ورشة عمل حول الصقارة، فرصة نادرة لمشاهدة الصقور الرائعة عن قرب، والتي في الأغلب يُطلق عليها «أجنحة الصحراء».

وبدءاً من العرض المبهر للببغاوات ذات الريش الزاهي وصولاً إلى اللقاءات التفاعلية التي تختبر معرفة الزوّار بالطيور، سيكون عشاق الفروسية على موعد مع المتعة، حيث يقدّم المعرض سلسلة من عروض الخيول، التي ينتظر أن تبهر متابعيها، بدءاً من «عرض ليبرتي للفروسية» الذي تنظمه جمعية الخيول العربية، حيث تستعرض الخيول رشاقتها وقوتها بحريّة دون رسن ولجام في تناغم مع مدربيها، إلى جلسات «تعلّم القفز» الديناميكية التي يستضيفها نادي ظبيان للفروسية.

وفي حين يسلط «عرض ليبرتي» الضوء على الجمال الطبيعي للخيول، تتيح جلسات «القفز» للزوّار استكشاف مهارة الجمع بين الجمباز والرقص وركوب الخيل، ودمج الرياضة مع الفن.

وسيكون الزوّار على موعد مع تجربة مثيرة مع أداء عبدالله الغفري لعروض خفة الحركة وركوب الخيل بالطريقة الرومانية مع حركات بهلوانية جريئة فوق الخيول الراكضة.

وستزيد شرطة أبوظبي جرعة الإثارة من خلال عرض سيناريو مدهش، يتضمن وحدة الكلاب البوليسية ووحدة الخيول، وسيضمّ العرض إعادة تمثيل حيّ لمسرح الجريمة، ويجسّد التعاون السلس بين فرق الكلاب البوليسية وفريق الخيول، ويوضح أدوارها الحاسمة في إنفاذ القانون وهي تتصرف في تناغم تامّ.

كما يحتل التراث الثقافي مركز الصدارة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، مع رقصة اليولة التقليدية الملهمة التي يؤديها فريق جمعية «كلنا مع أصحاب الهمم».

ويختتم المعرض السلسلة الاستثنائية من فعاليات الفروسية بعرض الفروسية التقليدي لفرسان عُمان.