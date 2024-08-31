قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «علمتني الحياة أن الحكومات والدول تكبر وتشيخ وتندثر، وسر بقائها وتجددها هو الاستثمار في شبابها، والحرص على بناء أطفالها».

وأضاف سموه، عبر وسم «#علمتني- الحياة»: «حتى الإنسان تنطبق عليه نفس الفكرة.. عندما يتقدم الإنسان في العمر يبحث عمن يكبر معه، بينما السر يكمن في قضاء الوقت مع من يُبقي فيك طفولتك».

محمد بن راشد:

• الحكومات والدول تكبر وتشيخ وتندثر، وسر بقائها وتجددها هو الاستثمار في شبابها، والحرص على بناء أطفالها.

• عندما يتقدم الإنسان في العمر يبحث عمن يكبر معه، بينما السر يكمن في قضاء الوقت مع من يُبقي فيك طفولتك.