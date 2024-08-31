جمعية المخترعين الإماراتية تطلق «جائزة علي اليبهوني للاختراع»

أعلنت جمعية المخترعين الإماراتية إطلاق «جائزة علي اليبهوني للاختراع» لتكون جائزة سنوية تحمل اسم فقيد الإمارات علي محمد اليبهوني الظاهري، مبتكر ومصمم أول طائرة وطنية من دون طيار بمواصفات عالمية تنافس أرقى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وقال المخترع الإماراتي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أحمد مجان: «يعد الفقيد الإماراتي علي اليبهوني، الذي رحل عن عالمنا قبل أيام، عقلية عبقرية، نشأ في مدينة العين، وخدم وطنه بكفاءة وتميز».

وأضاف مجان: «قررت جمعية المخترعين الإماراتية إطلاق اسم علي اليبهوني على جائزة للاختراعات، تخليداً لدوره الكبير في وضع اسم الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال صناعة الطيران والتكنولوجيا»، مؤكداً أن «الفقيد لفت أنظار العالم بتصميم وصُنع طائرات مسيرة بمستوى تقني نافس فيه صناعات دول كبرى».

وتابع: «أهل العلم يجب أن يكرموا بذكر إنجازاتهم، ونقل معارفهم للأجيال القادمة، لذلك بادرت جمعية المخترعين الإماراتية بإطلاق الجائزة لتكون أول المبادرين لتخليد اسم الفقيد الإماراتي وتوثيق ابتكاراته».

وأكمل رئيس مجلس إدارة الجمعية: «تسعى الجمعية إلى إضافة دروس للمناهج التعليمية عن المخترعين الإماراتيين، وأصحاب المنجزات العالمية الضخمة ليتعرّف الطلاب إلى المبدعين والمخترعين الإماراتيين المستحقين للدعم والاهتمام».

أحمد مجان: علي اليبهوني لفت أنظار العالم بتصميم وصُنع طائرات مسيّرة بمستوى تقني نافس فيه صناعات دول كبرى.