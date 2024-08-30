لماذا لا يمكن الاستغناء عن الجزر؟

أشار الدكتور دميتري بيستروف الأستاذ المشارك في قسم الصناعات الغذائية بجامعة التكنولوجيا الحيوية، إلى أن هناك منتجات غذائية مفيدة، يجب عدم الاستغناء عنها في النظام الغذائي، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وأوضح الدكتور دميتري بيستروف أن الجزر هو أحد هذه المنتجات، التي لها خصائص عديدة مفيدة للجسم. يحتوي الجزر على فيتامين A الضروري لصحة العيون والجلد ومنظومة المناعة، وكذلك البوتاسيوم الضروري للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

ويقول: "يحتوي الجزر على مضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. كما يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية وسعرات حرارية قليلة، ما يساعد على تحسين عملية الهضم ويجعله مادة واسعة الاستخدام في النظم الغذائية الصحية".

ويشير الخبير، إلى أنه يمكن تناول الجزر طازجا ومسلوقا ومشويا ويمكن استخدامه في السلطات والحساء وحتى العصائر لأن الجزر يتوافق مع مجموعة متنوعة من الأطعمة ومعظم الحميات الغذائية.

ولكن على الرغم من هذه الفوائد الإيجابية الكثيرة، له بعض موانع الاستخدام. فمثلا لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى بتناوله لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم. كما أنه على الرغم من انخفاض مؤشر مستوى السكر في الدم، يحتوي الجزر على السكر، لذلك من الضروري توخي الحذر وعدم الإفراط في تناوله.