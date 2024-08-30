جزائري يستفز الحاضرين في العرس: دفع 25 ألف دولار نقوطاً للمغني (فيديو)

فاجأ رجل جزائري الحاضرين في حفل زفاف، بعد أن منح مبلغ 25 ألف دولار لمغن شعبي، كان يحيي الحفل.

رواد مواقع التواصل الذين تداولوا فيديو يوثق الحادثة على نطاق واسع، انتقدوا ما وصفوها بـ "تبريحة القرن"، حيث "التبراح" هو المصطلح المستعمل في منح أموال لمغني مقابل الترحيب بأشخاص من الحاضرين ويقابل مصطلح "النقوط" باللهجة المصرية.

ويُظهر الفيديو الذي تم تصويره في ولاية البويرة شخصا يمنح المغني مبلغا ماليا وصل إلى 500 مليون أو نصف مليار سنتيم جزائري، ما يفوق الـ25 ألف دولار، فيما المغني كان منهمكا بعدّها.

وعلى الرغم من أن أكثر الجزائريين اعتادوا الطريقة القديمة التي يمنح من خلالها الشخص أموالا للمغني ليذكر صديقه أو خصمه بالمدح أو الذم، والتي انتشرت خاصّة في الملاهي الليلية وفي الأعراس في بعض المناطق، إلا أن الحادثة أثارت جدلا. فالمبلغ الكبير، جعل رواد التواصل يتفاعلون كثيرا مع الفيديو، إذ طالت الانتقادات الشخص الذي منح المبلغ.

وقال أحدهم: "أكيد أنّ هذه الأموال لم يحصل عليها من عرق جبينه، وإلاّ لما كان منحها بهذه الطريقة لمغن هو أصلا مأجور على أدائه في العرس"، وأضاف آخر: " .. قد يكون مخمورا لكي يفعل هذا، يستحيل أن يكون في كامل وعيه".

كما اِنتقد آخرون أن تنتقل عادة "التبراح" من الملاهي الليلية، إلى الأعراس التي تجمع العائلات بمختلف توجهاتها: "لأوّل مرة أشاهد عادة الملاهي في عرسٍ جزائريٍ، أين أصحاب هذا الحفل وهل يرضون بما وقع فيه، وقد صار حديث العام والخاص؟!"

في حين دافع أشخاص عن العادة وقالوا: "هي طريقة للتعبير عن احترام وتقدير شخص ما لآخر، من خلال منح أموال من جيبه الخاص، وهو مسؤول عنها".

وقالت معلقة: "قد يكون المبلغ المذكور لا شيء مما يملكه هذا الشخص، نحن فقط من نراه مرتفعا لأننا فقراء".