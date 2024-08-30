ترامب ممنوع من أغنيات فرقة «آبا»

أعلنت شركة إنتاج أسطوانات فرقة «آبا» الشهيرة، أنها طلبت من الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، المرشح للانتخابات الرئاسية، الكفّ عن استخدام أغنيات الرباعي السويدي ضمن حملته.

وأفادت شركة «يونيفرسال ميوزيك» في السويد بأنها رصدت استخدام عدد من أغنيات الفرقة مرة واحدة على الأقل خلال أنشطة حملة مرشح الحزب الجمهوري. وأضافت الشركة: «لقد طلبنا إزالة هذه الأغنيات».

وأوضحت المجموعة أنها لم تمنح ترامب أي إذن أو تصريح بذلك.

وطلب مشاهير موسيقيون آخرون، مثل بروس سبرينغستين، ونيل يونغ، وسيلين ديون، وفرقة «رولينغ ستونز» من المرشح الجمهوري التوقف عن استخدام أغنياتهم في حملته الانتخابية.