عملية احتيال بصوت وصورة آلان ديلون

استخدمت عملية احتيال صورة وصوت الممثل آلان ديلون الذي توفي في 18 أغسطس الجاري، لاستقطاب مستخدمي الإنترنت. ولاحظ صحافيون أن عملية الاحتيال تم تصفّحها أكثر من مليوني مرة على شبكات التواصل الاجتماعي. وفي مقطع فيديو نُشر عبر حساب في منصة «إكس» يحارب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، تم انتحال هوية الممثل باستخدام صوته وصورته.

ويقول صوت مفبرك للممثل في مقطع الفيديو: «إذا كنت تشاهد هذا الفيديو، فأنا مُتّ أصلاً، وسأعطيك 100 ألف يورو إذا لم تتمكن من الفوز في لعبة عبر الإنترنت». وأشار صحافيون إلى أن هذا الإعلان الكاذب تم تعطيله، لكن لا تزال هناك مقاطع فيديو أخرى للممثل تعيد توجيه مستخدمي الإنترنت.

وأكدت شركة «ميتا» أن مقطع الفيديو مخالف لقواعد المنصة بعدم نشر إعلانات تتضمّن صوراً لشخصيات عامة بطريقة مضللة، من أجل محاولة الاحتيال على متصفحي الإنترنت.