لماذا لا ينبغي شرب القهوة على معدة فارغة؟

يحذر خبراء في الصحة من شرب القهوة على معدة فارغة صباحا، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشكلة صحية حرجة.

تؤثر القهوة على توازن مستويات حمض المعدة، لذا فإن شربها قبل تناول وجبة الفطور يمكن أن يؤدي إلى عسر هضم وحرقة معدة مؤلمة.

وتعرف القهوة بأنها مشروب حمضي طبيعي يمكن أن يهيج بطانة معدتك، خاصة إذا شربته على معدة فارغة.

وقال روب هوبسون، أخصائي التغذية المسجل في Healthspan: "بدون طعام لتخفيف الحمض، قد تستجيب معدتك بإنتاج المزيد من الحمض ما يسبب حرقة المعدة".

وهناك العديد من المكونات في القهوة التي يمكن أن تزيد من مستويات الحموضة في معدتنا.

وقالت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، سوبريا راو، لـ"هافينغتون بوست" إن الكافيين يحفز إنتاج هرمون "غاسترين" المسؤول عن إنتاج حمض المعدة.

وعلى الرغم من أن هذا يساعد في بدء عملية الهضم، إلا أنه يعزز الحموضة في المعدة.

وتساهم المركبات النباتية المعروفة باسم الفينولات، والتي توجد أيضا بكثرة في القهوة، أيضا في مستوى حموضة المعدة.

ويوضح هوبسون أن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يريح العضلة العاصرة للمريء السفلية، الصمام الذي يفصل المعدة عن المريء.

وقال: "عندما يسترخي هذا الصمام، فإنه يسمح لحمض المعدة بالتدفق بسهولة أكبر إلى المريء، ما يسبب الإحساس بالحرقان المرتبط عادة بحرقة المعدة".

وثبتت صحة هذه النظرية أيضا من خلال عدد قليل من الدراسات، بما في ذلك دراسة نُشرت في مكتبة الطب في عام 2022، قالت إن القهوة قد تساهم في استرخاء العضلة العاصرة للمريء السفلية، ما يسمح للطعام بالهروب إلى المريء ويسبب حرقة المعدة.

ويقترح هوبسون تجنب القهوة وغيرها من المحفزات مثل الحمضيات والشوكولاتة والنعناع، إذا كنت تعاني من حرقة المعدة. و​​على الرغم من أن تناول الطعام مع القهوة يمكن أن يساعد، إلا أن هذا يعتمد على نوع الطعام.