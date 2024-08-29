كوادر نسائية إماراتية تحمي الحياة البرية

تميزت حديقة الحيوانات في العين خلال مسيرتها التي جاوزت نصف قرن بجهودها في استقطاب كوادر نسائية إماراتية تفوقت بجدارة في مجال صون الطبيعة وحماية الحياة البرية، وذلك بنسبة جاوزت 38% من إجمالي الموظفين، بمعدل 206 موظفات.

ونال الإرشاد بمختلف مجالاته النصيب الأكبر من الوظائف التي تشغلها المرأة بواقع 35 موظفة.

وعلى صعيد رعاية الحيوانات بلغ عدد الإماراتيات سبع موظفات في الطب البيطري وتدريب الطيور الجارحة والإشراف على تغذية الحيوانات والإشراف على تجارب حديقة الأطفال، إضافة إلى الوظائف الأخرى في المجال الإداري والإشرافي والفني.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية في العين بالإنابة، المهندس أحمد الحراصي، أن استقطاب المرأة في مجال نادر ومميز كحماية الحياة البرية وحفظ الحيوانات المهددة بالانقراض منذ تسعينات القرن الماضي في حديقة الحيوانات في العين، يعد خطوة مسبوقة ونقلة نوعية لتمكين المرأة من العمل في مجال صون الطبيعة وقطاعاتها النادرة.

وقال: «نؤكد بفخر دور الإمارات الرائد في بناء الإنسان، واحترام المرأة على وجه الخصوص، ومنحها حقها في المشاركة على مختلف المستويات، حتى قدمت مثالاً حضارياً للمرأة الواعية على الصعيدين المحلي والدولي مع الحفاظ على هويتها الوطنية ودينها وأصالتها، فأصبحت تتقلد المناصب العليا والفريدة التي يشرفنا في حديقة الحيوانات بالعين أن نكون جزءاً فاعلاً منها».

• 7 موظفات في الطب البيطري.

• 35 موظفة في مجال الإرشاد.