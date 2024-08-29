«الصيد والفروسية»: النسخة 21 الأكبر في تاريخ المعرض

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق فعاليات الدورة الـ21 الأكبر في تاريخ المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2024)، من 31 أغسطس الجاري إلى الثامن من سبتمبر المقبل، في مركز أدنيك أبوظبي.

وشهد المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان عن آخر الاستعدادات لإطلاق المعرض، مشاركة الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، ماجد علي المنصوري، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، حميد مطر الظاهري، ومدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية سعد الحساني.

وقال ماجد علي المنصوري: «تشكل الدورة الحالية من المعرض انطلاقة جديدة لمسيرة حافلة امتدت عبر عقدين من الزمن لترسم ملامح قصة نجاح متجددة».

وبيّن المنصوري أن المعرض أصبح حدثاً أساسياً يعزز التراث العربي والتقاليد الأصيلة. وكشف أن فعاليات الدورة الحالية من المعرض ستشهد للمرة الأولى - وبتوجيه من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان - إطلاق شارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية للصقور التي تم شراؤها في المعرض والمزادات المصاحبة له في أربع فئات.

وقال حميد مطر الظاهري: «تحظى الدورة الحالية بمشاركة قياسية من كبريات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في القطاعات المختلفة، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة بأكثر من 58.5%، مقارنة بالدورة السابقة في عام 2023، ووصل عدد الشركات العارضة والعلامات التجارية المشاركة إلى 1742 شركة عارضة وعلامة تجارية، مقارنة مع الدورة الماضية».

وكشف الظاهري أن المساحة الكلية للمعرض ارتفعت بنسبة 34% لتصل إلى ما يزيد على 87 ألف متر مربع، مقارنة مع 65 ألف متر مربع في دورة العام الماضي.

وبيّن أن عدد الشركات الوطنية المشاركة في المعرض وصل إلى 435 شركة تشكّل ما نسبته 68% من الشركات العارضة.

وقال سعد الحساني: «لقد تطور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية باستمرار، متبنّياً الابتكار مع بقائه وفياً للقيم الأساسية للثقافة والتراث الإماراتي، حيث تقدم نسخة هذا العام 13 ميزة جديدة وتحسينات على القطاعات الـ11 التي ستوفر للزوار تجربة أكثر ثراء».

وأوضح أن المزادات الفريدة التي نستضيفها تعد أحد أبرز معالم الحدث، حيث تحتفي بالتقاليد العريقة والحياة البرية في وطننا، وتوفر منصة للمتحمسين للتواصل مع جوهر الحرفية والثقافة الإماراتية. ومن خلال جهودنا المشتركة، ستوفر النسخة الـ21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، تجربة فريدة لجميع الزوار والمشاركين.

• ماجد المنصوري: المعرض أصبح حدثاً أساسياً يعزز التراث العربي والتقاليد الأصيلة.

• حميد الظاهري: الدورة الحالية تحظى بمشاركة قياسية من شركات محلية وعالمية.

• سعد الحساني: المعرض تبنى الابتكار مع بقائه وفياً للقيم الأساسية للتراث الإماراتي.