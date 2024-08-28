تقفز إلى قفص نمر محاولة ممازحته.. "فيديو"

ألقت شرطة ولاية نيوجيرسي الأمريكية القبض على شابة قفزت الأسبوع الماضي فوق السياج واقترب بشكل ملفت من نمر سيبيري داخل حديقة حيوانات في الولاية.

وتوضح اللقطات التي نشرتها الشرطة المحلية، زير دينيس، 24 عاماً، وهي تحاول ممازحة الحيوان المفترس!.

وتواجه زير دينيس تهمة التعدي على ممتلكات الغير، بالإضافة إلى انتهاك قانونين للمدينة، بعد أن تسلقت سياج حديقة حيوان كوهانزيك ووضعت يدها داخل قفص النمر، بحسبما ذكرت شرطة بريدجتون في بيان الأول من أمس.

ونشرت الشرطة لقطات مذهلة لتصرفات دينيس الغير مسؤولة، حيث دفع الفضول الشابة للاقتراب من النمر بشكل لا يصدق، ليحاول الانقضاض عليها وعض يدها التي مدتها نحوه مرتين محاولة ممازحته، ثم عادت أدراجها ببطء وقفزت مرة أخرى فوق السياج الخشبي.