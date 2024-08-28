25 علامة أزياء إيطالية مرموقة في أسبوع دبي للموضة

يُلقي أسبوع دبي للموضة، الحدث الأبرز ضمن برنامج فعاليات الأزياء في دبي، الضوء على التميز في التصاميم الإيطالية، عبر استضافة النسخة الأولى من معرض «لا مودا إتاليانا: دبي إدشن»، وذلك بالتعاون مع وكالة التجارة الإيطالية، بهدف تزويد عشّاق الموضة بفرصة الاطلاع على مجموعة واسعة من أحدث صيحات الموضة الإيطالية الفاخرة.

وسيُقام المعرض الرائد الذي ينظم للمرة الأولى في دولة الإمارات، في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2024، في حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، حيث سيسلط الضوء على الأهمية المتنامية التي باتت تحظى بها الأزياء الإيطالية ضمن سوق دولة الإمارات. وسيجري تنظيم نسخة ربيع وصيف 2025 من أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم، ومجلس الأزياء العربي، في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر 2024.

وسيستقبل معرض «لا مودا إتاليانا: دبي إدشن» 25 علامة تجارية إيطالية مرموقة لاستعراض تصاميمها ضمن مختلف قطاعات الموضة، بما في ذلك الأزياء والأحذية والمنتجات المصنوعة من الجلد والنظارات. وقد حرصت وكالة التجارة الإيطالية على اختيار كلّ علامة تجارية بعناية، ما يعكس الحرفية العالية وجودة المنتجات الإيطالية، ويسهم في توسيع نطاق انتشار أبرز علامات الأزياء الإيطالية إلى دبي. ويأتي هذا المعرض على هامش برنامج حافل بعروض الأزياء والفعاليات الحصرية التي سيجري تنظيمها في كل أنحاء دبي خلال أسبوع دبي للموضة، والذي أعلن مؤخراً مشاركة علامة الأزياء الإيطالية الفاخرة الشهيرة (روبرتو كافالي) ضيف شرف في هذا الحدث العالمي.