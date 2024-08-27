لاعب شطرنج يقتل زوجته وطفلته الرضيعة ويطلب من ابنتيه الانتحار!

أقدم لاعب شطرنج على قتل زوجته وطفلته الرضيعة وطلب من ابنتيه الأخريين الانتحار معه بقرية السعدية البحرية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وذلك كما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وفي حيثيات الوقعة تفاجأ أهالي القرية بخروج فتاتين من داخل منزلهما تستغيثان بجيرانهما، حيث رددت الشقيقتان جملة واحدة فقط "بابا قتل ماما وكان عايز يقتلنا" في نفس التوقيت سمع الأهالي صراخ الأب المتهم بقتل زوجته محاولا هو الآخر الاستغاثة بالجيران بعد أن تناول جرعة من السم محاولا إنهاء حياته.

أهالي القرية سارعوا إلى منزل الضحية ليكتشفوا جثمان سيدة في العقد الثاني من العمر بجوارها جثمان لطفلتها الرضيعة ابنة الستة شهور، حيث قام الأب بقتلهما ومكث في المنزل لمدة 3 أيام مع الجثث وحبس ابنتيه في الغرفة، وبعد ثلاثة أيام طلب منهما الانتحار معه وعرض على كل منهما تناول "حبة الغلة" القاتلة. وأثناء تناوله الحبة قامت البنت الكبرى بمغافلته أثناء إصابته بإعاء شديد وخرجت مع أختها الوسطى لتطلب النجدة من الجيران.

على الفور، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية والتي تحركت بشكل فوري نحو موقع البلاغ ليتم التعامل مع الجثمانين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى كفر سعد المركزي عقب إخطار النيابة العامة وإجراء المعاينة الأولية لمسرح الجريمة، فيما تم نقل الزوج إلى أحد مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج اللازم.

وحسب روايات شهود عيان فإن شخصاً يدعى هلال سعد البالغ من العمر 45 عاما، قام بالتخلص من زوجته بسبب رغبته في إنجاب طفل ولد، مؤكدين أنهم لم يكتشفوا الجريمة إلا بعد أن فضحت رائحة الجثامين الأمر.

وقال أحد جيران الزوج المتهم: "الزوج المتهم لم يكن أحسن حالا مع زوجته وكذلك مع أشقائه، كان دائما على خلاف مع أسرته، لكنه كان يردد أنه سينجب طفلا يعوضه عن تعب الأيام".

وقال شاهد عيان آخر: "كنت أشاهده مهتما بزوجته طوال فترة حملها، انتظم في عمله كانت تلك الفترة أفضل فتراته، لكنه قد تغير الأمر عندما وضعت زوجته طفلتها الأخيرة، اختلفت طريقته مع الجميع أصبح أكثر افتعالا للمشاكل معنا جميعا، تبدل حاله بشكل كبير بعد إنجابه طفلته الأخيرة".

وأكد شاهد العيان: "بدأ في عدم الإنفاق على زوجته وبناته، أشقاؤه كانوا يلقبونه بأبوالبنات، ربما كان ذلك دافعا معنويا جعله يقدم على جريمته هذه".

وأنقذت العناية الإلهية الفتاتين من الموت، بعد أنا كان الزوج المتهم يفكر في إنهاء حياتهما، ومن ثم التخلص من حياته لتنتهي بذلك القصة، غير أنه لم يفلح في ذلك بسبب تناوله جرعات السم.

وأوضح أحد أبناء القرية أن الزوج المتهم كان ذكيا جدا، كثيرا ما حقق مراكز متقدمة في لعبة الشطرنج، قائلاً " لم أره يوماً يدخن، وسلوكه لم يكن غريبا أبدا، لكنه تبدل في الشهور الأخيرة".

وتابع قائلا: "إحدى بنات المتهم قالت إنه كان يفكر في التخلص منهن، لكن جرعات السم كانت قد تمكنت منه قبل أن ينهي حياتهن".

وتجري نيابة كفر سعد التحقيقات حول الواقعة لكشف ملابساتها، بينما تحفظت الأجهزة الأمنية على الزوج المتهم داخل أحد مستشفيات المحافظة بعد تلقيه العلاج اللازم.