دراسة: فيروس الورم الحليمي البشري يزيد احتمالات الإصابة بالعقم لدى الرجال

يعتبر فيروس الورم الحليمي البشري من المخاطر الصحية التي تهدد النساء بصفة عامة لأنه قد يتسبب في الإصابة بسرطان عنق الرحم، ولكن دراسة حديثة أظهرت أن هذا الفيروس ينطوي على مخاطر صحية بالنسبة للرجال أيضا.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Frontiers in Cellular and infection Microbiology، تبين أن بعض فصائل فيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن تؤثر على خصوبة الرجال.

وتقول الطبيبة فيرجينيا ريفيرو رئيس فريق الدراسة من جامعة كوردوبا الوطنية في الأرجنتين إن الرجال الذين يصابون ببعض فصائل فيروس الورم الحليمي البشري يتزايد لديهم موت الحيوانات المنوية بسبب مشكلات في الاكسدة فضلا عن ضعف في الاستجابة المناعية في المسار البولي والتناسلي.

وأضافت في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية أن هذه النتائج تشير إلى أن الرجال قد يصابون بالعقم جراء هذا الفيروس.

وتوصي المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بإعطاء لقاح فيروس الورم الحليمي البشري للأطفال في المرحلة السنية ما بين 9 إلى 14 عاما قبل أن يصبح الطفل نشيطا جنسيا وتتزايد احتمالات إصابته بهذا الفيروس.

غير أن الإحصاءات تشير إلى أن معدلات تطعيم الفتيان ضد هذا الفيروس في الولايات المتحدة تقل عن الفتيات، حيث أظهرت دراسة أجريت عام 2022 ان معدلات تطعيم الفتيات ضد فيروس الورم الحليمي تبلغ 65% مقابل 61% للفتيان.

وفي إطار الدراسة، فحص الباحثون السائل المنوي لعينة تبلغ 27 رجلا مصابين بالفيروس و43 رجلا غير مصابين، وتبين أنه من بين الـ27 المصابين، هناك 20 منهم يحملون الفصائل التي تزيد احتمالات الإصابة بسرطان الأعضاء التناسلية والشرج والفم والحلق.