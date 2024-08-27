20 مليون مشاهدة لمحتوى «وجهات دبي»

وصل عدد مشاهدات المحتوى الذي قدمته «وجهات دبي» على مدار شهرين كاملين إلى نحو 20 مليون مشاهدة، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما في ذلك «منصة X، وفيس بوك، وتيك توك، وإنستغرام، ويوتيوب».

وتدعم حملة #وجهات_دبي، منذ انطلاقها في عام 2021 بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الجهود الترويجية لإمارة دبي. وتركز الحملة التي تنظمها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على أوجه التميز التي تجعل من هذه المدينة النابضة بالحياة الخيار المُفضّل لإمضاء عطلة صيفية حافلة بالأنشطة. وعلى مدار الحملة أصدرت «براند دبي» أربعة أدلة تفاعلية، تم توزيعها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتضمنت معلومات وافية حول المرافق والأنشطة الترفيهية والرياضية والإبداعية المتنوعة التي حفلت بها أجندة دبي خلال الشهرين الماضيين.