محامي شيرين يكشف لماذا تخلى عنها: "قالت كلام على مصر"

ما زالت وسائل التواصل الإجنماعي مشغولة بمشاكل المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب فبعد سلسلة المشاكل العائلية والخاصة، خرجت إلى السطح أيضاً مشكلة مع محاميها ياسر قنطوش الذي أعلن تنحيه عن كونه محاميها الخاص السبت الماضي .

ففي مؤتمر صحفي له أمس كشف المحامي مزيدا عن الأسباب التي دفعته إلى الابتعاد عن صاحبة "آه يا ليل"، ملمحاً إلى تصريحات أطلقتها مؤخرا عبر برنامج الحكاية على "ام بي سي".

وأوضح أنه لا يمكن أن يقبل كلاماً عن بلده مصر، في إشارة إلى تلميح الفنانة خلال مداخلتها بأن السلطات المصرية لم تحمها في خلافها مع شركة روتانا.

كما اعتبر أنه بذل مجهودا كبيرا مع شيرين لاسيما أن خصومها كثر، مشددا على أن "كرامته قبل كل شيء"، حسب قوله.

إلى ذلك، كشف أنه اتفق معها سابقاً على أن تمتنع عن التصريحات والتعليقات على مواقع التواصل إلا أنه فوجئ بخروجها في تعليقات جديدة.

ورغم تأكيد انزعاجه مما تفوهت به شيرين، لاسيما عن مصر، ألمح إلى إمكانية عودته للدفاع عنها وتسلم قضاياها بما يحفظ كرامته.

وكان المستشار القانوني أصدر السبت بياناً أكد فيه تنحيه عن تولي قضايا شيرين، وتنحيه أيضا عن كونه محاميها الخاص.

وجاء القرار بعد مداخلة الفنانة المصرية مع الإعلامي عمرو أديب، متحدثة عن أزمتها مع "روتانا"، التي أثارت ضجة خلال الأيام الماضية.