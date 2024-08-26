حمض الإيلاجيك.. سر شباب البشرة

يُعد حمض الإيلاجيك (Ellagic acid) بمثابة سر شباب البشرة، حيث إنه يحارب التجاعيد ويمنح البشرة مظهراً مشدوداً يشع شباباً وحيوية.

وأوضحت مجلة «Stylebook» أن حمض الإيلاجيك يُعد سلاحاً فعالاً لمحاربة الشيخوخة، حيث إنه يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، ومن ثم يعمل على مواجهة الإجهاد التأكسدي وما يعرف بـ«الجذور الحرة» (Free Radicals)، التي تهاجم خلايا البشرة وتُعجّل بالشيخوخة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن حمض الإيلاجيك يثبط الإنزيمات المسؤولة عن تفكك الكولاجين، ما يساعد ألياف الإيلاستين في الحفاظ على سُمكها ويطيل عمرها، وبالتالي تتمتع البشرة بمظهر مرن ومشدود ينطق بالشباب والحيوية.

وإضافة إلى ذلك يثبط حمض الإيلاجيك إنتاج الميلانين في الجسم، ما يحد من ظهور بقع صبغية مع التقدم في العمر.

وأردفت «Stylebook» أن حمض الإيلاجيك يدخل ضمن مكونات كريمات الترطيب والسيروم وماسكات الوجه، مشيرة إلى أنه يوجد أيضاً بشكل طبيعي في بعض الفواكه مثل التوت والفراولة والرمان.