دينزل واشنطن يستعد للانسحاب من أمام الكاميرا

لا يرى النجم الأميركي دينزل واشنطن، البالغ من العمر 69 عاماً، أنه سيقدم المزيد من الأفلام في المستقبل. ويصر على أنه لم يعد أمامه سوى عدد محدود من الأفلام ليقدمها، بحسب موقع كونتاكت ميوزيك.

وأخيراً ألمح النجم الأميركي الحائز جائزة الأوسكار مرتين إلى تقاعده أثناء مهرجان أفلام السود الأميركي بفلوريدا في يونيو الماضي.

والآن بعد فيلم «غلاديتور 2» للمخرج ريدلي سكوت، قال إنه لم يعد هناك الكثير الذي يجذب انتباهه.

وأوضح خلال المهرجان: «الأشياء التي تحدث لي مهنياً خلف الكاميرا أهم بالنسبة لي الآن مما يحدث أمام الكاميرا. أعتقد أن الوقت الذي سأقضيه أمام الكاميرا يقل».

وتطرق دينزل أيضاً إلى العمل مع أبنائه في إنتاج جديد لفيلم «درس البيانو» المقتبس عن رواية أوجوست ويلسون، ليعرض على منصة البث المباشر «نتفليكس».

وقام مالكولم واشنطن، نجل دينزل، بإخراج العمل وشارك في كتابته، ويقوم ببطولته ابنه الآخر جون ديفيد واشنطن، وهو من إنتاج ابنته كاتيا واشنطن، ما يجعل العمل أسرياً من الطراز الأول.