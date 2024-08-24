نيبالي يستعد ليكون أصغر متسلّق لأعلى 14 قمة في العالم

يقترب النيبالي نيما رينجي شيربا البالغ 18 عاماً من تحقيق إنجاز مذهل، إذ سيصبح في حال تسلق قمة واحدة بعد، أصغر متسلق يصعد إلى الجبال الـ14 التي يزيد ارتفاعها على 8000 متر.

وبعد أن تسلق أعلى 13 جبلاً في العالم، سيحاول نيما رينجي شيربا في سبتمبر، الوصول إلى القمة الـ14 وهي شيشابانغما (8027 متراً) الواقعة في التبت، في حال حصل على إذن من السلطات الصينية.

ويشير نيما الذي سبق أن تسلق عشرات الجبال، إلى أنه حدد لنفسه مهمة «إلهام جيل جديد، ووضع تصور حديث لتسلق الجبال».

ويعد بلوغ قمم الجبال الـ14 التي يزيد ارتفاعها على 8000 متر ذروة النجاح بالنسبة لأي متسلق. وكان الإيطالي رينولد ميسنر أول من حقق هذا الإنجاز عام 1986، ولم يتبع خطاه بنجاح سوى نحو 40 متسلقاً آخر منذ تلك السنة، وقد قضى كثيرون آخرون وهم يحاولون ذلك.

وتقع كل هذه الجبال في النيبال والصين والهند وباكستان، في سلسلة جبال هيمالايا، وسلسلة كاراكورام المجاورة. ويتطلب الوصول إلى قممها المغامرة في «منطقة الموت»، حيث يكون انخفاض مستويات الأكسجين قاتلاً، بعد فترة زمنية معينة. ويقول نيما: «أكون فوق الجبال معرّضاً للموت في أي للحظة، وهذا يجعلني أدرك مدى أهمية الحياة»، موضحاً أن الجبال علمته الحفاظ على الهدوء في مختلف الظروف.

ويقول: «عندما أرى انهياراً ثلجياً حين يكون الطقس سيئاً أو عندما أشهد حادثاً، أقنع نفسي ذهنياً بعدم التسرع وعدم الشعور بالتوتر. أقول لنفسي إن هذه الأمور من الطبيعي أن تحدث في الجبال. أعتقد أن ذلك ساعدني بشكل كبير».

وُلد نيما - وهو من أعضاء مجموعة شيربا - في عائلة من متسلقي الجبال البارزين، فعمّه مينغما غيابو (ديفيد) شيربا، هو صاحب الرقم القياسي الحالي لأصغر شخص يتسلق الجبال الـ14 التي يزيد ارتفاعها على 8000 متر، وهو إنجاز حققه عام 2019 عن عمر يناهز 30 عاماً.