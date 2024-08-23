بعد شائعات عن طلاقهما .. زوج أحلام يرد: "ما يفرقنا إلا الموت" (فيديو)

خرج زوج الفنانة أحلام بطل سباقات رالي السيارات مبارك الهاجري، عن صمته إزاء الشائعات التي طالته وزوجته الفنانة، وتحدثت عن انفصالهما ونشوب خلافات حادة بينهما.

ولاحقت الشائعات الثنائي، اللذين يتباهيان دائما بعلاقة حبهما القوية، بعد عودتهما مؤخراً من عطلتهما الصيفية في أوروبا والتي نشرا منها مقاطع فيديو عديدة تكشف عن استمتاعهما والهدايا التي قدمها الهاجري لزوجته.

وقال الهاجري في فيديو نشره عبر حسابه الخاص في "سناب شات": "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين". وأضاف: "خلال الأيام التي مضت مع الغالية أم فاهد (أحلام)، وبعد ما رجعنا تعرّضنا لحملة شرسة من عدة اتجاهات، لكن نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم ومكرهم عائداً عليهم... أنا والغالية روح واحدة، والله لا يغيّر علينا إلا للأفضل، ونسأل الله أن مَن كاد علينا أن يجعل كيده في نحره... ولا تصدقون أي شيء يقال أنا والغالية ما يفرقنا إلا الموت".

ودخل مبارك الهاجري وأحلام القفص الذهبي في 2003، ورُزقا بثلاثة أبناء، هم: فاهد (20 عاماً)، فاطمة (16 عاماً)، ولولوة (14 عاماً).