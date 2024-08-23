توفيت ونُسيت عاماً كاملاً في المشرحة

بعد أن أبلغ مستشفى في كاليفورنيا أفراد عائلة جيسي بيترسون، بأن مريضة السكري البالغة من العمر 31 عاماً، خرجت من المستشفى رغم نصيحة الأطباء بعكس ذلك، قضت والدتها وشقيقتاها عاماً في البحث عنها، وأبلغن الشرطة عن اختفائها، ونشرن منشورات تبلغ عن ذلك، واتصلن بالأصدقاء، وبحثن عنها في الأماكن التي كانت تتردد عليها.

لكن تبين أن بيترسون لم تغادر مركز ميرسي سان خوان الطبي في ساكرامنتو. وتشير شهادة وفاتها إلى أنها توفيت في المستشفى بسبب سكتة قلبية في الثامن من أبريل 2023، أي قبل عام كامل من توقيع الشهادة.

وخلال ذلك العام، كانت جثة بيترسون المتحللة منسية على الرف رقم 22 في ثلاجة التخزين خارج المستشفى، وفقاً لدعوى إهمال بقيمة 15 مليون دولار رفعتها عائلتها. وزعمت الدعوى القضائية أن عاماً مر قبل أن يخطر محققو ساكرامنتو أقرب أقارب بيترسون بأنه تم العثور على رفاتها في المشرحة.