مجرمان خطيران تنكرا بملابس نسائية وحاولا الهروب من السجن

حاول مجرمان خطيران مسجونان في منشأة إصلاحية في فورتاليزا بالبرازيل الهروب بطريقة جريئة من خلال التنكر في هيئة نساء والخروج ببساطة أثناء ساعات الزيارة.

وتم القبض على فرانسيسكو أتيلا دا سيلفا وكارلوس أنطونيو دا سيلفا أوليفيرا، المشتبه بهما في كونهما عضوين في فصيل إجرامي ولديهما سجل إجرامي طويل بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والسرقة والقتل، أثناء محاولتهما الهروب من سجن إيتايتينجا 3 في فورتاليزا بالبرازيل وهما يرتديان ملابس نسائية بدائية.

وارتدى الرجلان شعرًا مستعارًا أسود طويلًا وتنانير وردية وقمصانًا بيضاء، بل وحتى وضعا ثديين مزيفين لخداع الحراس. وذكر موقع "أوديتي" الإخباري أن السجينين حاولا الاختلاط بالنساء الحقيقيات في نهاية ساعات الزيارة الزوجية لتقليل خطر ملاحظة الحراس لهما، لكنه سرعان ما تم اكتشاف ملابسهما غير المهندمة، وتم احتجازهما قبل أن تطأ أقدامهما خارج السجن. وتحقق الشرطة المدنية البرازيلية حاليًا في كيفية حصول السجناء على الأزياء التنكرية النسائية، وما إذا كانوا قد تلقوا مساعدة بأي شكل من الأشكال من قبل أشخاص آخرين. ويعتبر تسهيل هروب شخص مسجون جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين.

ويواجه السجينان الآن عملية تأديبية داخلية في السجن وقد يتعرضا لتمديد عقوبتهما الحالية.