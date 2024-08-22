سيارات ذاتية القيادة تنادي على بعضها بـ"الزامور" والجيران يشتكون (فيديو)

اشتكى سكان مباني مجاورة لمرآب مخصص لسيارات ذاتية القيادة تتبع لشركة "وايمو"، بسبب الضجة التي تحدثها هذه السيارات ولا سيما ليلا حين تطلق أبواق زواميرها تجاه بعضها البعض.

وكانت الشركة استأجرت مساحة كبيرة خارج مبنى سكني في سان فرانسيسكو لتتوقف فيها السيارات، ولكن ضجة المركبات الناتجة عن أبواقها دفعت الجيران للشكوى.

قال راندول وايت، الذي كان شاهدا على ضجيج أبواق السيارات، لشبكة سي بي إس نيوز إنه سمع أبواق السيارات تُطلق حوالي الساعة 4:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، معلقا أن الأمر برمته كان ليكون طريفا لو أنه لا يحصل بعد منتصف الليل.

بدورها شرحت الشركة سبب المشكلة مشيرة إلى أن أبواق السيارات مصممة للانطلاق لتجنب الاصطدامات، والتواصل مع المحيط الخارجي، كما لو أن السيارات تنادي على بعضها، منوهة بأنها أجرت تحديثات على البرنامج المسبب للمشكلة، وفقا لما نقلته CBS News حيث أكدت ذلك بقولها " لقد قدمنا ​​مؤخرًا ميزة مفيدة للمساعدة في تجنب الاصطدامات منخفضة السرعة من خلال إطلاق أبواق السيارات إذا اقتربت السيارات الأخرى كثيرًا أثناء الرجوع للخلف" مشيرة أن الشركة" لم تتوقع حدوث ذلك كثيرًا في مواقف السيارات الخاصة بنا". وأشارت بهذا الخصوص أنها قامت بتحديث البرنامج الذي يتسبب في إطلاق أبواق السيارات "لذلك يجب أن تعمل مركباتنا الكهربائية على خفض الضوضاء لجيراننا" من الآن فصاعدا.

وتم تداول مقطع فيديو نشره وايت على وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من عشرين سيارة في نفس الموقف، مع إطلاق بعضها أبواق السيارات لبعضها البعض.