سويسرا تحظر «غار الكرز»: نبات آسيوي دخيل

فرضت سويسرا حظراً على بيع أشجار غار الكرز واستيرادها، اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل، وذلك بهدف منع انتشار هذه الأنواع من النباتات الآسيوية الغازية الدخيلة التي تضر البيئة المحلية، ولا يتطلب الإجراء الجديد من المزارعين إزالة العينات الموجودة وتدميرها.

وموطن نبات غار الكرز، واسمه العلمي برونوس لوروسيراسوس، هو آسيا الصغرى. وهو نبات دائم الخضرة ومقاوم للحرارة والجفاف، وينمو بسرعة ليصبح حاجزاً لا يمكن اختراقه. ويوفر غار الكرز القليل من الغذاء للحشرات المحلية، لأنه يحتوي على سموم، كما يوفر القليل من الرحيق للنحل والفراشات المنزلية.

وقالت الحكومة عند إعلان الحظر: «الأنواع الغازية وغير المحلية قد تسبب أضراراً بيئية واقتصادية وصحية».

وأضافت الحكومة أن نبات غار الكرز ينتشر في كثير من الأحيان بسرعة كبيرة، لدرجة أنه يؤدي إلى طرد النباتات المحلية، ما يحرم الحشرات غذاءها.