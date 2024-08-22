ابتسام المزروعي ضمن قائمة تضم 100 من قادة الذكاء الاصطناعي حول العالم

انضمّت رئيسة مبادرة الأمم المتحدة «الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة»، الدكتورة ابتسام المزروعي، إلى قائمة تضم 100 من قيادات الذكاء الاصطناعي حول العالم، والتي أعلنتها «H2O.ai»، الشركة الرائدة في مجال توفير منصات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مفتوحة المصدر.

ويأتي إدراج خبيرة الذكاء الاصطناعي الإماراتية في القائمة، بعد أن قادت التأثير على أرض الواقع من خلال تنفيذ وتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات.

واختيرت الدكتورة المزروعي ضمن فئة «الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة/ باحث علمي»، تقديراً لمساهماتها القيّمة في ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتطويرها وتنفيذها في إطار أخلاقي.

وتعرف الدكتورة ابتسام المزروعي بريادتها في قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، واكتسبت شهرة واسعة من خلال قيادتها ابتكارات عدة في مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمّ تعيينها، أخيراً، رئيسة لمبادرة الأمم المتحدة «الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة» خلال «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة» 2024 التي عقدت في مايو الماضي في جنيف بسويسرا. وستركّز المبادرة تحت قيادة المزروعي على بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي العالمية من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية، والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وشركات القطاع الخاص.