سعودي يدخل «غينيس» بتوصيله 400 جهاز ألعاب بتلفزيون واحد

قام إبراهيم الناصر من السعودية، وهو عاشق لألعاب الفيديو القديمة، بتوصيل أكثر من 400 جهاز منها بتلفزيون واحد في غرفة الألعاب الخاصة به، والتي تبلغ مساحتها 45 متراً مربعاً.

وتتضمن مجموعته ألعاباً كلاسيكية مثل ميتال جير إم.إس.إكس وأركيد وأجهزة متنوّعة أخرى. لكن رغم تسجيل الناصر رقماً قياسياً في موسوعة غينيس بسبب توصيله أكبر عدد من أجهزة الألعاب بتلفزيون واحد وامتلاكه مجموعة كبيرة من الأجهزة، فإن تجميع الألعاب ليس شغفه.

ويعرض الناصر مجموعة واسعة من أجهزة ألعاب الثمانينات والتسعينات، وكلها متصلة في غرفة واحدة. وهو يقدّر كل جهاز لما له من أهمية تاريخية، ويلعب الألعاب الكلاسيكية بانتظام مستمتعاً بالحنين إلى الماضي. ونال عشقه للألعاب القديمة إعجاباً على مستوى العالم، ويعكس شغفه ومهارته الفنية في هذا المجال. ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في مارس 2024.