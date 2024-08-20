top 5 move

1 «إيليين: رومولوس»

تبوأ الجزء الجديد من سلسلة أفلام الخيال العلمي «إيليين» صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية منذ بدء عرضه خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً لما أظهرته الأرقام التي نشرتها الأحد شركة «إكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة وبلغت إيرادات «إيليين: رومولوس» (Alien: Romulus) للمخرج فيدي ألفاريز من الأوروغواي 41.5 مليون دولار في الأيام الثلاثة الأولى لطرحه في دور السينما، أي بين الجمعة والأحد.

ويشكّل «إيليين: رومولوس» الفيلم التاسع ضمن سلسلة بدأت في عام 1979 مع فيلم بعنوان «إيليين» Alien للمخرج البريطاني ريدلي سكوت.

2 «ديدبول أند وولفرين»

البداية القوية لـ«رومولوس» جاءت على حساب «ديدبول أند وولفرين»، إذ تراجع هذا الفيلم المنتمي إلى عالم «مارفل» للأبطال الخارقين إلى المركز الثاني محققاً 29 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة على بدء عروضه، وكان هذا الإنتاج الضخم من «ديزني» تجاوز عتبة المليار دولار في مبيعات التذاكر في مختلف أنحاء العالم، مستفيداً من شعبية النجمين راين رينولدز الذي يؤدي دور ديدبول، وهيو جاكمان الذي يجسّد شخصية وولفرين.

3 «إت إندز ويذ أس»

فيلم «إت إندز ويذ أس» (It Ends With Us) المقتبس من رواية للكاتبة الأميركية كولين هوفر، وهو من إنتاج «سوني» ومن بطولة نجمة مسلسل «غوسيب غيرلز» بليك ليفلي، انخفض ترتيبه إلى المرتبة الثالثة، واكتفى بتحقيق 24 مليون دولار بعد بدايات جيدة الأسبوع الفائت.

4 «تويسترز»

حقق فيلم الإثارة «تويسترز» من إنتاج «يونيفرسال» إيرادات بقيمة 9.8 ملايين دولار، مواصلاً تقهقره درجة أخرى في الترتيب، إذ تراجع هذا الشريط الذي يقدّم بصيغة جديدة فيلماً من العام 1996 عن أعاصير أوكلاهوما المدمّرة، من المركز الثالت إلى الرابع.

5 «كورالاين»

في المرتبة الخامسة مع 8.4 ملايين دولار حل فيلم الرسوم المتحركة «كورالاين» الذي أعيد طرحه في دور السينما بمناسبة عيده الـ15. ورأى المحلل ديفيد أ. غروس، أن الأفلام التي تشكّل تتمات لأعمال وسلاسل سابقة على غرار «رومولوس» و«تويسترز» و«ديدبول» هي «بلا شك فرصة للصناعة» السينمائية.