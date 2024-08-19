الهند: تحقيق رسمي في جسر غريب .. لا ماء تحته ولا يوصل لمكان

أمرت قاضية هندية بإجراء تحقيق في عملية بناء جسر على أراض زراعية، بعدما تبين أن الجسر غير متصل بأية طرق، ولا يمكن العبور فوقه، كما أنه ما من نهر أو ساقية كبيرة تجري تحته.

وقالت القاضية وفقا لصحيفة "نيو انديان اكسبرس" أنها "شكلت فريقًا من الخبراء الفنيين، الذين سيزورون الموقع لدراسة جدوى الجسر. وسيعتمد الإجراء الإضافي على "تقرير فريق الخبراء، الذي تم دعمه لتقديم تقريره في غضون أسبوع"، وفق الصحيفة التي ذكرت أن المسؤولة صُدمت عندما علمت ببناء الجسر على الأراضي الزراعية وبدون اتصال بالطرق.

وأبلغ السكان المحليون سلطات المنطقة أن الجسر تم بناؤه من قبل إدارة بناء الطرق منذ حوالي ستة أشهر. وقال مسؤول إداري كبير أنه يجري التحقيق في "كيف حدث هذا ". وتحركت قاضية المنطقة بعد أن اشتكى بعض سكان قرية بارماناندبور من أنهم اضطروا إلى مواجهة مشاكل بسبب بناء الجسر.

وزعم السكان أنهم اضطروا إلى قطع مسافة تزيد عن كيلومترين للوصول إلى أراضيهم الزراعية حيث تم بناء جسر جديد بدون اتصال بالطرق. وقال ديباك كومار، أحد سكان قرية بارماناندبور: "الآن نطالب الإدارة المعنية ببناء طريق وصول وربط الجسر بالطريق الرئيسي".

وقالت مصادر في إدارة بناء الطرق إن الجسر كان من المقرر بناؤه جنبًا إلى جنب مع طريق بطول 3.2 كم. لكن مسؤولا في الإدارة دافع عن البناء المثير للجدل مشيرا أنه ليس جسرا بل "قناة تصريف مياه مربعة" لاستخدامها لأغراض الجسر والحفاظ على مجاري المياه.

وقال مانوج كومار، مساعد مهندس في إدارة بناء الطرق في منطقة أراريا أن "قناة الصرف المربعة" مبنية على طريق معدني مقترح بطول 3.2 كم بين بارماناندبور لاكشميستان وحدود كوباري. ومع ذلك، زعم المهندس المساعد أن "القناة الصندوقية" سيستفيد منها أكثر من 1500 شخص يعيشون في قريتين متجاورتين بمجرد توصيلها بالطريق.

وتقدر تكلفة الجسر والطريق بحوالي 3 كرور روبية (ما يزيد عن 300 ألف دولار). واعترف بأن حوالي 200 متر من الطريق تقع على أرض خاصة. وقال "بسبب هذه الأرض الخاصة، فإن اتصال الطريق بالجسر غير مكتمل. بدأت الإدارة عملية التوصل إلى حل ودي للمشكلة". كما أكد مانوج أن "القناة الصندوقية" تم بناؤها وفقًا لمعايير الإدارة ونفى تهم الفساد.

وطفت قصة الجسر في وقت شهدت فيه الولاية انهيار أكثر من 13 جسرًا في غضون شهرين، مما أثار تساؤلات حول استخدام مواد دون المستوى في بناء الهياكل. وفي منطقة أراريا وحدها، انهار جسر بطول 183 مترًا، تم بناؤه بتكلفة 12 كرور روبية (حوالي مليون ونصف المليون دولار) ، ولا يزال التحقيق جاريًا.