في الـ 10:29 مساء بتوقيت الإمارات .. العالم ينتظر الليلة ظهور "القمر الخائن"

ينتظر الملايين في العالم مساء اليوم مشاهدة ظاهرة فريدة من نوعها، حيث تشهد سماء الكرة الأرضية ظهور "القمر الأزرق العملاق"، وهو اكتمال بدر" شهر صفر" في الساعة العاشرة و29 دقيقة مساء بتوقيت الإمارات، وتبلغ نسبة لمعانه 100%.

ويطلق عليه اسم "القمر الأزرق" و"القمر الخائن" باعتباره ثالث قمر مكتمل من أصل أربعة، خلال موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي.

ووفقًا لتقرير من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، سيبقى هذا البدر مرئيًا لمدة ثلاثة أيام وهو الأول من سلسلة تتضمن أربعة أقمار عملاقة خلال هذا العام.

ورغم تسميته بـ"القمر الأزرق"، فإنه لن يظهر بهذا اللون في الواقع. ويعود تفسير هذا المصطلح إلى التقارب بين كلمتي "الأزرق" و"الخائن" بالإنجليزية، حيث يشير إلى القمر الكامل الذي يظهر كبديل إضافي في موسم يحتوي على أربعة أقمار كاملة بدلاً من الثلاثة المعتادة، ما قد يؤثر في التوقيت المتوقع للمواسم والاحتفالات الدينية.

أما مصطلح "القمر العملاق"، فهو يشير إلى القمر الذي يظهر عندما يكون بالقرب من أقرب نقطة له من الأرض.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، إن الأقمار الزرقاء تحدث في المتوسط مرة واحدة كل سنتين ونصف تقريبا مما أدى إلى ظهور مصطلح "مرة واحدة في القمر الأزرق" أي نادرا ما يحدث.

وأضاف أن القمر يشرق في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وحيث إن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك سيبدو القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 18 إلى 21 أغسطس.

وأكد أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

الأقمار العملاقة لعام 2024

بعد "القمر الأزرق" العملاق اليوم، سيستمتع عشاق الفلك بثلاثة أقمار عملاقة أخرى في عام 2024:

17 سبتمبر 2024: يُعرف بـ "قمر الحصاد"، وهو البدر الأقرب إلى الاعتدال الخريفي الذي يحدث في حوالي 22 أو 23 سبتمبر، ويوفر ضوءًا إضافيًا في المساء، مما يساعد المزارعين على العمل لوقت أطول في الحصاد.

17 أكتوبر 2024: يُسمى "قمر الصياد"، وذلك لأن الصيادين كانوا يستعدون تقليديًا لفصل الشتاء خلال هذه الفترة عن طريق صيد الطرائد.

15 نوفمبر 2024: يُعرف بـ "قمر القندس"، ويرتبط بالوقت الذي تستعد فيه القنادس لفصل الشتاء. كان هذا الوقت أيضًا مناسبًا لنصب أفخاخ القنادس قبل تجميد المستنقعات.

15 ديسمبر 2024: يُسمى "القمر البارد"، نسبةً إلى الليالي الباردة الطويلة التي تميز هذا الوقت من العام، مشيرًا إلى اقتراب فصل الشتاء.