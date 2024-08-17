تعرف إلى الجسر الأكثر رعباً في العالم

تم وصف جسر معلق فوق مضيق نهر دادونج في تشونغتشينغ بالصين بأنه أكثر الجسور المعلقة رعبا في العالم بسبب مظهره غير الآمن، فعلى مدار العامين الماضيين، انتشرت مقاطع فيديو لمركبات بناء ثقيلة تعبر جسرا ضيقا ضعيف المظهر معلقًا على ارتفاع حوالى 300 متر فوق مضيق نهر واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ما جعل البعض يتساءل عن مدى أمانه، وعلى الرغم من أنه يمتد لمسافة 240 متراً، إلا أن هذه الأعجوبة الهندسية المرعبة ليس لها أبراج أو قاعدة للدعم، وتعتمد فقط على 4 كابلات فولاذية لدعم المركبات التي يصل وزنها إلى 45 طنًا، فهو واسع بما يكفي لعبور مركبة واحدة فقط، وعلى الرغم من وجود شبكات أمان على كل جانب، فإن حركة خاطئة واحدة يمكن أن تؤدى إلى كارثة.



وتم انشاء الجسر كمشروع مؤقت مصمم لتسهيل بناء جزء أكثر إثارة للإعجاب من البنية التحتية، جسر شوانغبا وعند اكتماله، سيكون أكبر جسر مزدوج القوس في العالم، ويمتد فوق نهرى دادونغه وشياوهيجو، ولكن من أجل بناء هذا الهيكل الفخم، احتاج العمال إلى طريقة للوصول إلى الجبل الصغير الذى سينتهي به الأمر بدعم دعامات القوس المركزي. وهنا جاءوا بفكرة الجسر المعلق المؤقت، بحسب ما ذكر موقع oddity central.

يمتد ما يسمى "الجسر المعلق الأكثر رعبًا فى العالم" على طول 240 مترًا عبر الجانب الغربي من مضيق ضخم، ويبلغ عرضه 12 مترًا، ولكن به مسار عريض بما يكفي لمرور مركبة واحدة فقط في كل مرة، ومن الناحية الفنية، لا يمثل هذا مشكلة، حيث يتم استخدامه فقط من قبل الشاحنات وآلات البناء التى تعمل على جسر شوانغباو، لكن هذا لا يعني أن عبوره سهل.