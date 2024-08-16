صحيفة بريطانية: لصوص الشواطئ سرقوا ما قيمته نصف مليار دولار من المصطافين العام الماضي

قالت شركة تأمين بريطانية أن لصوص الشواطئ في بريطانيا سرقوا ما قيمته نصف مليار دولار من المصطافين وفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل.

ووفقًا لشركة التأمين البريطانية تشيرشل فقد خسر حوالي 2.7 مليون شخص ما مجموع قيمته 438 مليون جنيه إسترليني )أكثر من نصف مليار دولار) من الأشياء العام الماضي.

وقدرت الشركة أن حوالي 1.4 مليون شخص من هؤلاء المصطافين يترك ممتلكاته الثمينة دون مراقبة كما قدَّرت أن الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا يكونون أقل وعيًا بالأمن، حيث اعترف 6 في المائة من الضحايا بترك ممتلكاتهم الثمينة دون مراقبة، مقارنة بنحو 2 في المائة فقط من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا.

ولحماية أنفسهم من السرقة أثناء وجودهم على الشاطئ، أصبح بعض رواد الشاطئ الآن مبدعين في طرق تقليل مخاطر السرقة أو الفقدان. وقالت الصحيفة أن لف الأشياء بالملابس أو المنشفة هي الطريقة الأكثر شيوعًا بالنسبة للأغلبية (48 في المائة)، بينما يستخدم 15 في المائة أماكن اختباء سرية مثل زجاجات واقي الشمس المزيفة. كما عُرف أن 12 في المائة آخرين يلفون ممتلكاتهم الثمينة في حفاضات وهي "خدعة" انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي هذا العام.

في حين يعترف 9 في المائة بترك الأشياء دون مراقبة، ولكن على مرأى منهم، بينما يعتمد بعض البريطانيين بشكل مباشر على الغرباء لرعاية ممتلكاتهم على الشاطئ.

ويترك خُمسهم ببساطة ممتلكاتهم الثمينة في المنزل، و16 في المائة في السيارة، و6 في المائة في خزانة بينما يضع 6 في المائة ممتلكاتهم في كيس جاف حتى يتمكنوا من السباحة وهي معهم.

وقالت الشركة أن النظارات الشمسية هي أكثر العناصر التي يتم فقدها أو سرقتها على الشاطئ، حيث يزعم 1.6 مليون بريطاني أنهم فقدوا زوجًا من النظارات الشمسية ويعتقد 1.2 مليون بريطاني أنهم تعرضوا للسرقة، ومن بين العناصر الأخرى التي يتم فقدها أو سرقتها الهواتف المحمولة ومفاتيح المنزل والمَحافظ. كما اعترف واحد في المائة من البريطانيين بفقدان خواتم الزفاف أو الخطوبة على الشاطئ.