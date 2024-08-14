إمرأة تتسبب بهبوط اضطراري لطائرة أميركية لسبب مقرف

هبطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأميركية اضطراريا في فينيكس بعد أن لاحظ ركاب على متنها قملًا يزحف بين خصل شعر امرأة. وشارك أحد الركاب على متن الطائرة، ويدعى إيثان جودلسون، تجربته على منصة " تيك توك"، واصفًا الارتباك وعدم اليقين بين الركاب. وقال إن الطاقم قدم معلومات ضئيلة حول الهبوط الاضطراري، مما ترك الركاب في حيرة، وفقًا لمجلة Peopleالتي قالت أن الحادث جرى في يونيو.

وبعد هبوط الطائرة اضطراريا، سمع جودلسون محادثات هادئة بين الركاب الآخرين، والتي تبين من خلالها ملاحظة راكبان لإصابة امرأة بقمل الشعر والذي كان يظهر في شعرها مما دفعهما إلى تنبيه المضيفات.

واضطرت الطائرة التابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" للهبوط اضطراريا مما أدى لتأخير وصول الركاب لوجهتهم حوالي 12 ساعة، وفق ما ذكرت محطةNDTV التي نقلت القصة بدورها.

وأصدرت الخطوط الجوية الأميركية في وقت لاحق بيانًا يؤكد أن الرحلة تم تحويلها بسبب حالة طبية طارئة، مشيرة أنها أمنت إقامة فندقية للركاب.

وفي بيان نشرته مجلة People، قال متحدث باسم الخطوط الجوية الأميركية: "في 15 يونيو، تم تحويل رحلة للخطوط الجوية الأميركية بسبب الاحتياجات الطبية لأحد العملاء".

ولم تشرح الخطوط الحالة الطبية لكن الشهود قالوا أن المرأة المصابة غادرت الطائرة على الفور بعد الهبوط.