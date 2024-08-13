عاملة مدرسة تربح 1.5 مليون دولار من سرقة أجنحة الدجاج

أقرت عاملة مدرسة في الولايات المتحدة بذنبها في سرقة طعام بقيمة 1.5 مليون دولار، من مخصصات المدارس وبشكل خاص من وجبة أجنحة الدجاج، وذلك خلال عملها كمديرة خدمة الطعام في منطقة مدرسة هارفي 152.

واتهم ممثلو الادعاء في مقاطعة كوك الموظفة فيرا ليديل بسرقة كميات هائلة من الطعام المخصص لوجبات الطعام المنزلية للطلاب الذين يتعلمون عن بُعد أثناء وباء كوفيد.

وأخبر المدعي العام لمقاطعة كوك شبكة WGN Investigates أن ليديل أقرت بالذنب يوم الجمعة الماضي وحُكم عليها بالسجن لمدة 9 سنوات. وتتهم سجلات المحكمة ليديل بطلب أكثر من 11000 علبة من أجنحة الدجاج من مزود الطعام في المنطقة المدرسية ثم استلام الطلب في شاحنة نقل بالمنطقة وذلك من يوليو 2020 إلى فبراير 2022.

تم الكشف عن المخطط من قبل مدير أعمال المنطقة أثناء مراجعة روتينية في منتصف العام، حين اكتشف أن قسم خدمات الطعام في تلك المدرسة قد تجاوز ميزانيته السنوية بمقدار 300 ألف دولار ، وأن العام الدراسي كان مضى نصفه فقط في تلك المرحلة.

وذكرت الوثائق أن مدير الأعمال وجد لاحقًا فواتير موقعة من ليدل لـ "كميات هائلة" من أجنحة الدجاج، وهي مادة لا يتم تقديمها عادةً للطلاب لأنها تحتوي على عظام.

وقال ممثلو الادعاء أن ليدل قدمت مئات الطلبات غير المصرح بها للمواد الغذائية، وخاصة أجنحة الدجاج ، عن طريق المورد الرئيسي للطعام في المنطقة.

واتهمت المرأة بارتكاب جناية مستمرة من الجرائم المالية والسرقات التي تتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون دولار، وفقا لما ذكرته "ان بي سي شيكاغو"