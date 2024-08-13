12 يومًا لم يغمض عينيه..شاب يدخل "غينيس" بأطول مدة استيقاظ

حطم شاب الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس لأطول فترة بدون نوم، وذلك بعد قضائه 12 يومًا دون إغماض عينيه. وظهر نجم "اليوتيوب" نورم البالغ من العمر 19 عامًا وهو يكمل يقظته بينما كانت الشرطة وفريق تدخل طبي يتابعه باستمرار.

وطوال فترة الـ 12 يومًا الطويلة، اتصل معجبو نورم بالسلطات للاطمئنان عليه بسبب المخاوف على صحته، بينما نفذ مشرفو وسائل التواصل الاجتماعي حظرًا متعددًا للمنصات على الشاب بسبب مخاوف صحية.

وعندما حطم نورم الرقم القياسي بـ 264 ساعة و 24 دقيقة، كان لديه 9000 مشاهد فقط على منصة "Rumble"، المنصة البديلة ليوتيوب. وباقتراب نهاية الأيام الـ 12 دون نوم، اصطفت سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة في الشوارع خارج منزله، حيث كان نورم "يعارك النعاس" بينما كان المعجبين يشاهدونه.

وتمثل الرقم القياسي السابق لعدم النوم ب 11 يومًا وحققه رجل مراهق يدعى راندي جاردنر، عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا في عام 1964. وقالت صحيفة "ديلي ستار" أن راندي عانى حينها من الهلوسة والارتباك الشديد أثناء المحاولة، بينما وثق العلماء كل تحركاته. ومنذ أن حقق راندي الرقم القياسي، كان هناك شخصان آخران بقيا مستيقظين لأكثر من 400 ساعة وهما ماكدونالد ومورين ويستون، لكن غينيس لا تعترف بمحاولتهما.

وبما أن جميع المحاولات السابقة لتسجيل الرقم القياسي الخاص بالبقاء يقظا كانت مصحوبة بأخصائيين طبيين لمراقبتها، فإن محاولة نورم التي حصلت دون مراقبة طبية فعلية أثارت المخاوف بشأن سلامته. وقالت الصحيفة أن نورم الذي لم يتحدث عن كيفية مقاومة النعاس كل تلك الفترة احتفل مع المتابعين على منصته بالفوز.