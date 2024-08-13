شكاوى ضد «إكس» في أوروبا: البيانات الشخصية لتدريب الذكاء الاصطناعي

تواجه منصة «إكس» شكاوى في ثمانية بلدان أوروبية على خلفية استخدامها بصورة «غير قانونية» بيانات شخصية لمستخدميها بهدف تدريب برنامجها للذكاء الاصطناعي، وفق بيان أصدرته منظمة «نويب» أمس.

وكتبت هذه المنظمة غير الحكومية التي تتخذ مقراً في فيينا «لم تبلغ (إكس) مستخدميها مسبقاً بأنّ بياناتهم الشخصية تُستخدم لتدريب تكنولوجيا -غروك- الخاصة بها العاملة بالذكاء الاصطناعي».

وقدّمت المنظمة شكاوى في النمسا وبلجيكا وفرنسا واليونان وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، لإجبار الشبكة الاجتماعية على احترام حقوق مستخدميها الذين يزيد عددهم على 60 مليوناً في أوروبا.

وأخذت «نويب» علماً بالإعلان عن تعليق المنصة التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، استخدام البيانات الشخصية بعد اتفاق جرى التوصل إليه مع مفوضية حماية البيانات الأيرلندية (DPC)، التي تعمل نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

لكنها دعت إلى «تحقيق كامل» بهدف «التأكد من أن تويتر (الاسم السابق لمنصة إكس) تحترم بشكل كامل قواعد حماية البيانات (GDPR)، التي تفرض الحصول على موافقة مستخدمي الإنترنت على استخدام بياناتهم الشخصية».

وكبّدت شكوى سابقة رفعتها «نويب» ضد «ميتا»، المجموعة الأميركية العملاقة «غرامات إدارية تزيد على 1.5 مليار يورو».