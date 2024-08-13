روسيا ستطلق مهمة سياحية إلى الفضاء 2025

أعلنت شركة «غلافكوسموس»، التابعة لشركة الفضاء الروسية الحكومية «روسكوسموس»، أن موسكو تخطط لإجراء مهمة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء «سويوز إم إس»، في النصف الثاني من العام المقبل 2025.

وجاء في بيان للشركة نقلته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أمس، أنه من المقرر بدء الرحلة خلال الربع الثالث أو الرابع من عام 2025.

وأوضحت أن مدة الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية ستكون قرابة ثلاث ساعات، وأن الإقامة المخطط لها في المحطة 10 أيام، بينما إجمالي وقت التحضير للرحلة سيكون 10 شهور، وفترة التحضير النشط للرحلة من أربعة إلى خمسة أشهر.

وأضافت شركة «غلافكوسموس»، أن مركبة الفضاء «سويوز إم إس» ستحمل رائد فضاء محترفاً وسائحين، وستشمل الرحلة فحصاً طبياً، وتطوير برنامج الطيران والتدريب الشخصي.