في طريقه للسوبرماركت.. فتى بريء يموت في مشاجرة بين عائلتين

في حادث مفجع شهدته قرية الحجيرات في محافظة قنا بصعيد مصر أمس، أخطأت رصاصة طريقها لتقتل فتى بريئاً صادف سوء حظه مروره وسط مشاجرة بين عائلتين.

الرصاصة الطائشة أنهت حياة الطفل ب.م.ص "16 عاما"، الطالب بالمرحلة الإعدادية الذي تصادف مروره من موقع المشاجرة في طريقه إلى السوبر ماركت لإحضار طلبات المنزل.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قنا لمحل الواقعة، وبالفحص تبين أن المشاجرة التي نشبت بين عائلتين كانت بدايتها منذ 3 أيام بسبب حدود أرض زراعية، وتجددت المشاكل بين العائلتين أمس، حيث نشب إطلاق النار بين أفرادهما، ما تسبب في مقتل الطالب برصاصة طائشة.

