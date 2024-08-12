لماذا يصفع المدربون لاعبات رفع الأثقال قبل المباراة

عجائب وغرائب كثيرة شهدها أولمبياد باريس لكن من أبرزها كان مشهد منافسات رفع الأثقال للسيدات، حيث تلقت أغلب اللاعبات المتنافسات صفعات متكررة على وجوههن من قبل مدربيهن.

وتم تحفيز اثنتين من المتنافسات في الحدث النهائي من قبل فريقهن من خلال الضرب قبل كل محاولة رفع.

وكانت النجمة الصينية لي وين وين والإكوادورية ليسيث أيوفي تحاولان استخدام تقنية غير عادية لمساعدتهما على الاستعداد نفسيا لرفع الأثقال حيث حرصت اللاعبتان على أن تتعرضا للصفعات على الوجه من قبل المدربين قبل التوجه إلى الأوزان الثقيلة، كما كانتا تصرخان من أجل إضفاء الحماسة حتى يحين دورهما.

وفي الوقت الذي بدت هذه الطريقة غريبة ومستهجنة، ولكنها ممارسة طبيعية لرافعي الأثقال الذين يتعين عليهم التأكد من أنهم في حالة تأهب تام قبل المواجهة، بل أن هذه الطريقة نجحت حسب "العربية.نت" مع لي وين وين، حيث تمكنت المتنافسة الصينية من الفوز بالميدالية الذهبية، بعدما تمكنت الفتاة البالغة من العمر 24 عاما من رفع وزن قدره 309 كيلوغرامات وهو أكثر من ثلاثة أضعاف وزن جسمها.