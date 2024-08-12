سيلين ديون تحتج على استخدام ترامب أغنية لها في حملته

احتجّت النجمة الكندية، سيلين ديون، أمس، على استخدام حملة مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب أغنيتها الشهيرة عالمياً «ماي هارت ويل غو أون» من فيلم «تايتانيك».

وأعرب فريق سيلين ديون وشركة إنتاج أعمالها «سوني ميوزيك إنترتينمنت كندا» عن احتجاجهما على ما وصفاه بـ«الاستخدام غير المأذون به» خلال «لقاء انتخابي ضمن حملة دونالد ترامب» في مونتانا مساء الجمعة للأغنية.

وكتب فريق ديون في منشور على حسابها عبر منصة «إنستغرام»: «هذا الاستخدام أو أي استخدام مشابه، غير مأذون به من سيلين ديون، ولا يحظى بموافقتها، وبصراحة هذه الأغنية».

وكانت الفنانة البالغة (56 عاماً) التي تعاني مرضاً نادراً يُعرف باسم «متلازمة الشخص المتيبّس»، ولم تغنِّ على المسرح منذ 2020، أدت دامعة أغنية «نشيد الحب» لإديت بياف في إطلالة تاريخية من الطبقة الأولى لبرج إيفل في افتتاح دورة الألعاب في باريس.

وارتبطت «ماي هارت ويل غو أون» بالموسيقى التصويرية لفيلم «تايتانيك» للمخرج جيمس كاميرون عام 1997، ونالت سيلين ديون بفضل هذه الأغنية جائزتَي الأوسكار وغولدن غلوب وأربع جوائز غرامي.