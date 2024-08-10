بواسطة هياكل شاهقة.. بناء أول خط "إنارة شارع" على القمر

حصلت إحدى الشركات الخاصة على تمويل لبناء أول خط "إنارة للشوارع" على القمر، بواسطة هياكل شاهقة، كبطاريات تعمل بالطاقة الشمسية.

حصلت شركة "هونيبي روبوتيكس" على تمويل من الحكومة الأمريكية، لبناء أول خط "إنارة للشوارع" على القمر، بواسطة هياكل شاهقة بحجم "تمثال الحرية" يمكنها تحمل الليل القمري القاسي.

ويعادل يوم واحد على القمر أسبوعين على كوكب الأرض، وليالي القمر المتجمدة ليست أقصر. واقترحت شركة تكنولوجيا الفضاء "هونيبي روبوتيكس" مصابيح شوارع قمرية هائلة تعمل أيضًا كبطاريات بواسطة الطاقة الشمسية.

يقول الباحث الرئيسي للمشروع، فيشنو سانيغيبالي، إن كل مصباح سيكون أطول بكثير من المصابيح الموجودة في شوارعنا، بارتفاع 330 قدمًا (100 متر)، وسيكون أطول من تمثال الحرية.

وتم تصميم أعمدة الإضاءة الضخمة هذه لتخزين الطاقة الشمسية أثناء النهار القمري، ثم إضاءة المنطقة المحيطة بأضواء كاشفة قوية خلال الليل القمري الذي يستمر لمدة أسبوعين.