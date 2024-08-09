محمد منير ليس بخير ..انتكاسة صحية جديدة والأطباء يقررون نقله الى ألمانيا

تعرض المطرب المصري محمد منير لانتكاسة صحية مفاجئة تقرر على إثرها نقله إلى المانيا لاستكمال العلاج.

وكان منير قد أدخل إلى المستشفى لعدة أيام، قبل أن يسمح له الأطباء بالخروج واستكمال العلاج في المنزل. إلا أن حالته تدهورت من جديد، ما استدعى قرار السفر الطارىء.

عدد كبير من نجوم وفناني مصر زاروا منير للاطمئنان على حالته الصحية، إلا أن أحدا لم يكشف عن تفاصيل المرض الذي يعاني منه. وقد ظهر مؤخراً بوجه منتفخ ووزن زائد، وذلك أثناء إحياء إحدى الحفلات الغنائية بمنطقة الساحل الشمالي.

فيما كشف موقع "العربية.نت" عن مصدر مقرب من الفنان أنه يعاني من بعض الأمراض بالكلى والكبد، أثرت عليه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، واضطر إلى الخضوع لعلاج مكثف، وهو ما تسبب في زيادة وزنه بشكل ملحوظ. كما أنه تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية أفقدته توازنه، وظل في المنزل لعدة أيام حتى عاد مرة أخرى لممارسة حياته.

وأكد المصدر أن منير بذل مجهودا مضاعفا أثناء تصوير كليب جديد مع الفنان تامر حسني، وهو ما تسبب له في أزمات أخرى، حتى إنه سقط أثناء التصوير، واضطر القيمون على العمل إلى تأجيله لحين تحسن حالته الصحية، ليدخل بعدها إلى المستشفى ويمكث هناك عدة أيام، وقد خضع لفحوصات طبية دقيقة، ليؤكد له الأطباء ضرورة السفر إلى ألمانيا لاستكمال علاجه.

وتابع المصدر أن محمد منير قرر بالفعل السفر لألمانيا في رحلة علاجية، وذلك في نهاية شهر أغسطس الجاري، بعد إحياء حفل غنائي في الاسكندرية يوم 21 من الشهر ذاته، حيث رفض منير إلغاء الحفل، وأكد ضرورة إقامته، تقديراً للجمهور ومنظمي الحفل، وبعدها سوف يسافر إلى العاصمة الألمانية برلين.

يذكر أن الفنان محمد منير التقى بجمهوره في يوليو الماضي، في حفل غنائي في مدينة العلمين الجديدة، إلا أنه لم يكن في كامل صحته، وقدم بعض الأغاني جالسا على كرسي على المسرح.