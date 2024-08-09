وفاة امرأة ايرانية دخلت المصعد وسقطت في بئره (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم، قيل إنه لامرأة في إيران أرادت النزول بالمصعد لكنه أغلق قبل دخولها فدسّت كتابا لتدارك إغلاق الباب في محاولة لفتحه واستعماله، ولسوء حظها نجحت محاولتها وفتح باب المصعد، لكن امرأة بجانبها سبقتها لدخوله سقطت فوراً في الفراغ حيث كان الباب قد فتح دون وجود مصعد، ما أدى لوفاة المرأة على الفور.

ورصد مقطع الفيديو المتداول كيف كانت المصادفة وكيف أودت الأقدار بامرأة أخرى غير تلك التي حاولت فتح باب المصعد، لكنها كانت دون أن تدري تساعد الضحية في الذهاب إلى قدرها.

وعلق ناشطون أن هذا الفيديو على قسوته إلا أنه توعوي للانتباه في كيفية استعمال المصعد حتى لا تكون العواقب وخيمة.