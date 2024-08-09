عائلة «السيد تيتانيك» تطالب بتعويض بعد مأساة «تيتان»

رفعت عائلة المستكشف الفرنسي، بول هنري نارجوليه، الذي توفي في انفجار الغواصة «تيتان»، دعوى قضائية بقيمة أكثر من 50 مليون دولار، قائلة إن الطاقم تعرض «للرعب والمعاناة العقلية» قبل الكارثة، واتهمت مشغل الغواصة بالإهمال الجسيم.

كان المستكشف الفرنسي من بين خمسة أشخاص لقوا حتفهم عندما انفجرت الغواصة «تيتان» أثناء رحلة إلى موقع حطام السفينة تيتانيك الشهيرة في شمال المحيط الأطلسي في يونيو 2023. ولم يتمكن أحد من النجاة على متن الغواصة التجريبية المملوكة لشركة «أوشن جيت»، وهي شركة في ولاية واشنطن علقت عملياتها منذ ذلك الحين.

وشارك نارجوليه الذي اشتهر باسم «السيد تيتانيك» في 37 غطسة في موقع تيتانيك، وهو أكبر عدد مرات غوص من أي غواص في العالم، وفقاً للدعوى القضائية. وكان يُنظر إليه على أنه أحد أكثر الأشخاص معرفة في العالم بالحطام الشهير.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن محامي الراحل قوله في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن «الغواصة المنكوبة» كان ذات «تاريخ مضطرب»، وأن شركة «أوشن جيت» لم تكشف عن الحقائق الأساسية حول الغواصة ومتانتها.