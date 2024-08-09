صيف دبي.. فعاليات تعكس حيوية مدينة تنبض بالحياة

تعكس فعاليات صيف دبي الحيوية التي تشهدها دبي في جميع المواسم، حيث تحتضن هذه الإمارة النابضة بالحياة الكثير من الفعاليات في حركة دائمة ومستمرة لاستقطاب السياح والزوّار من داخل الإمارة وخارجها.

وحقّقت دبي نجاحاً بارزاً خلال السنوات الماضية في تبني استراتيجيات مرنة وديناميكية لقطاع التجزئة لتلبية احتياجات المتسوقين المتغيرة باستمرار، ما يعزز ثقة المستهلكين بصورة ملحوظة سنوياً.

يتجلّى هذا النجاح في العروض التي تركّز على تقديم أفضل قيمة للمتسوقين وتتماشى مع توجه 47% من المستهلكين في الإمارات، الذين يفضلون تجارب التسوّق التي توفر أفضل الأسعار.

وتقدم الفنادق والمنتجعات ذات المستوى العالمي والمعالم السياحية الشهيرة في دبي باقات مميزة للسكان والزوّار، تتضمن عروضاً مجانية للأطفال وعروضاً ترويجية مخصصة للأزواج، إضافة إلى باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية. ويُشكل تنوّع قطاع المأكولات والمطاعم في دبي عاملاً رئيساً في تعزيز السياحة الصيفية في ظل السعي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لفنون الطهي وتجارب الطعام الحصرية خلال الصيف.

وتأتي الفعاليات والمهرجانات الرئيسة التي تستضيفها دبي على مدار العام لتلبية هذه الاحتياجات بفعالية، خصوصاً النسخة الحالية الأكبر من مفاجآت صيف دبي التي يشارك فيها أكثر من 800 علامة تجارية وأكثر من 3500 متجر.

وتوقّعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، المنظمة لمفاجآت صيف دبي، زيادة كبيرة في عدد المتسوقين المهتمين بأفضل العروض والقيمة المضافة خلال هذا الموسم، في ظل تدفق الآلاف إلى مراكز التسوّق والوجهات السياحية في المدينة.

وقالت نائبة رئيس إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات في المؤسسة سهيلة غباش: «نلتزم عبر مفاجآت صيف دبي بتقديم تجارب ذات قيمة، تعكس متطلبات المستهلكين المتزايدة ودعم قطاع السياحة لتعزيز النمو الاقتصادي.. هدفنا تقديم موسم صيفي ممتع للجميع بأفضل الأسعار مدركين متطلبات المستهلكين مع التركيز على القدرة على تحمل التكاليف وتلبية احتياجات الميزانيات المختلفة، لذا، نحرص على تقديم أنشطة وعروض ترويجية تلبي جميع الأذواق والإمكانيات، ما يضمن للجميع تجربة تسوق وترفيه رائعة، وهو ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل الوجهات السياحية في الصيف».

وتُعد تخفيضات موسم الصيف ركيزة أساسية لجعل دبي وجهة جذب مميزة مقارنة بالوجهات الصيفية التقليدية، إذ تسهم في تحفيز المستهلكين على الشراء من قطاع التجزئة.