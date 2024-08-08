شقيق شيرين: "كفاية بقى أقسم بالله قرفنا والناس قرفت منكم"

يبدو أن أزمة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب، باتت مستفزة لعائلة المطربة المصرية نفسها، رغم المحاولات التي جرت مؤخراً من أجل تقريب وجهات النظر ولم الشمل من جديد.

ولم تمض ساعات على استغاثة شيرين ومطالبتها للجميع بالتصدي لطليقها حسام حبيب، ورد الأخير عليها وتهديده بحبسها، حتى خرج شقيقها محمد عبد الوهاب ليعبر عن غضبه الشديد.

فقد وجّه شقيق المطربة المصرية عبر حسابه على "فيسبوك"، رسالته قائلاً "يا شيخة والله ربنا ياخدنا بقى عشان نرتاح من القرف ده.. كفاية بقى أقسم بالله قرفنا والناس قرفت واشمئزت منكم".

ووصف علاقتها بطليقها حسام حبيب قائلا "انتوا أقذر قصة عرفتها البشرية والله.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم انتوا الاتنين".

وبعدها عاد محمد عبد الوهاب ليوجه رسالة تحتوي على عبارات سب وقذف تجاه شخص لم يسمه، فيما خمن الجمهور أنه المطرب المصري حسام حبيب.

وكانت الخلافات قد عادت مجددا بين شيرين وحسام حبيب، واستغاثت شيرين بالجمهور من حسام، مشيرة أنه يتبلى عليها، ويهددها ببناتها.

كما وجّهت اتهامات له بالسرقة والاستيلاء على سيارتها وساعات فاخرة ومجوهرات ذهبية.

وفي وقت سابق، قررت النيابة إخلاء سبيل حسام حبيب بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتعدي بالضرب على شيرين عبدالوهاب داخل شقتها.

وهذا أحدث خلافا بين الثنائي الذي أثار كثيرا من الجدل في الفترة الماضية، خصوصا بعد انتشار فيديوهات تظهر شيرين وهي بحالة صعبة وتصرخ وتحطم.